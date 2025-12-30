An Giang: Phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang

Ngày 30-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 25 tờ trình dự thảo nghị quyết các vấn đề quan trọng, trong đó có Nghị quyết về phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới.

Mục tiêu là khai thác cảng An Thới hiệu quả nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phương thức thực hiện cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng An Thới. Danh mục tài sản cho thuê quyền khai thác gồm toàn bộ 17 hạng mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Hình thức thực hiện là đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng An Thới. Thời hạn cho thuê quyền khai thác 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Theo UBND tỉnh An Giang, khu vực biển An Thới rất thuận lợi cho việc tiếp nhận các tàu lớn 3.000DWT, góp phần giảm giá thành hàng hóa từ đất liền đến đảo Phú Quốc, giảm chi phí cho nhà đầu tư, xúc tiến nhanh quá trình phát triển Phú Quốc.

Mặt khác, khu vực Nam An Thới tập trung rất nhiều phương tiện. Các phương tiện thủy nội địa không có bến để lên xuống vận chuyển, đưa rước khách tham quan du lịch quanh các đảo. Khu vực chỉ có cảng An Thới là đảm bảo các điều kiện, nhu cầu sử dụng việc neo đậu và hoạt động tàu thuyền an toàn.

Khu bến cảng An Thới được quy hoạch là cảng tổng hợp và đã được UBND tỉnh An Giang cụ thể hóa tại Quyết định số 658 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đến năm 2040.

Việc phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tiến tới cho thuê quyền khai thác cảng là rất cần thiết

Năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị APEC, trong đó Phú Quốc được xác định là địa điểm tổ chức một số hoạt động quan trọng, yêu cầu cấp thiết về hạ tầng, phục vụ vận chuyển, đón tiếp khách quốc tế và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ theo tiêu chuẩn. Điều này đòi hỏi cảng An Thới phải được quản lý, khai thác và vận hành đồng bộ, hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đến nay, việc khai thác, sử dụng cảng còn nhiều bất cập. Cụ thể như hoạt động khai thác chưa đồng bộ, chưa phát huy năng lực hạ tầng hiện hữu, cơ chế khai thác chưa hợp lý, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp và nhà đầu tư thua lỗ; thiếu nguồn lực, công tác duy tu, bảo trì chưa được chú trọng. Nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng, thiết bị bến cảng đã xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn và năng lực khai thác. Công tác điều hành cảng chưa hợp lý dẫn đến tình trạng ùn ứ, lộn xộn gây mất an toàn và an ninh trật tự; chưa đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ du lịch - sự kiện quốc tế...

Theo UBND tỉnh An Giang, việc phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tiến tới cho thuê quyền khai thác cảng là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch địa phương. Qua đó từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

NAM KHÔI