Tặng quà Tết cho thương binh và người có công

Ngày 31-1, Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM).

Chương trình do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn DIC và Thành Đoàn TPHCM tổ chức nhằm bày tỏ sự tri ân các thương binh đã có những đóng góp to lớn, kể cả cống hiến một phần thân thể đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt tại trung tâm.

Các bạn thanh niên giao lưu văn nghệ với các thương binh. Ảnh: QUANG VŨ

Với mong muốn đem đến một mùa xuân ấm áp cho các thương binh đang an điều dưỡng tại trung tâm, các bạn trẻ của Tập đoàn DIC đã phục vụ nhiều tiết mục văn nghệ mừng xuân, các bài hát ca ngợi người lính, ca ngợi Đảng, Bác Hồ… và giao lưu với các chú các bác thương binh.

Đại diện Thành Đoàn TPHCM và Đoàn Thanh niên Tập đoàn DIC trao quà Tết cho Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn DIC trao tặng 44 phần quà cho các thương binh và 1 phần quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

* Trước đó, Công đoàn Tập đoàn DIC đã tổ chức chương trình “Ngàn quà Tết - Kết yêu thương”, trao 220 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Mỗi phần quà gồm 1-5 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí trao quà là 484,5 triệu đồng.

Chương trình "Ngàn quà Tết - Kết yêu thương" do Công đoàn Tập đoàn DIC tổ chức đã trao 220 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: QUANG VŨ

“Ngàn quà Tết - Kết yêu thương” là chương trình thiện nguyện thường niên của Công đoàn Tập đoàn DIC, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn cả về vật chất và tinh thần có điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm bên gia đình, người thân.

QUANG VŨ