Phường Phú Nhuận (TPHCM) tổng vệ sinh đường phố chuẩn bị đón tết

Hàng tuần, trên địa bàn phường Phú Nhuận (TPHCM) đều có hoạt động tổng vệ sinh do UBND phường phối hợp với các đoàn thể thực hiện, có sự tham gia tích cực của người dân.

Ngày 31-1, tại phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức tổng vệ sinh trên một số tuyến đường, khu vực quanh đường ray xe lửa. Buổi tổng vệ sinh có sự tham gia của hơn 100 người là các bộ phường, đoàn viên các đoàn thể, khu phố...

Người dân trong khu phố dọn vệ sinh tại đường ray xe lửa, phường Phú Nhuận. Ảnh: THANH HIỀN

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Thiện, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận cho biết, thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, vào cuối tuần thứ ba hoặc thứ tư hàng tháng, phường tổ chức tổng vệ sinh toàn phường.

Các tình nguyện viên đang dọn vệ sinh tại khu vực đường ray xe lửa, phường Phú Nhuận, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Rác thải được gom lại để vận chuyển đi xử lý. Ảnh: THANH HIỀN

Lực lượng của phường chủ yếu tập trung tại các đường ray xe lửa để dọn dẹp rác thải, cành cây khô giúp đảm bảo an toàn khu xe lửa lưu thông an toàn. Bên cạnh đó, phường còn tổ chức trồng hoa dọc tuyến đường sắt nhằm tạo cảnh quan tươi đẹp cho người dân khu vực người dân.

Rác thải, cành cây khô được vận chuyển lên xe. Ảnh: THANH HIỀN

Đặc biệt, trong dịp tết sắp đến, phường sẽ tăng cường lực lượng và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ dọn vệ sinh tạo môi trường sạch đẹp đón năm mới.

THANH HIỀN