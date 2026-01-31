Nhiều nông sản tiểu biểu, đặc trưng góp mặt Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”

Ngày 31-1, trong khuôn khổ Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Hoà Bình), Hội Nông dân TPHCM tổ chức khai mạc Không gian “ Nông dân – Nông nghiệp – Nông sản an toàn” với Nhiều sản phẩm tiểu biểu, đặc trựng

Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp thành phố, thu hút khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Thông qua Ngày hội, chương trình hướng đến việc chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thành phố; đồng thời tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, nhân ái của TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả – hoa quả tạo hình ngày Tết” với sự tham gia của nhiều nông dân xã, phường

Với Hội Nông dân TPHCM, Không gian “Nông dân – Nông nghiệp – Nông sản an toàn” có 15 khu vực gian hàng của 45 chủ thể, trưng bày hơn 85 sản phẩm, gồm các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng vùng miền, dân tộc. Không gian không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng đến với người tiêu dùng, mà còn lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa: “Mỗi sản phẩm nông sản – một phần Tết sẻ chia”.

Thông qua hoạt động mua sắm tại các gian hàng “Nông sản nghĩa tình”, người dân và du khách không chỉ được tiếp cận các sản phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mà còn trực tiếp đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần nâng cao giá trị xã hội của nông sản do chính nông dân sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả – hoa quả tạo hình ngày Tết” với sự tham gia của 6 đội đến từ 76 đơn vị Hội Nông dân xã, phường, đặc khu sẽ góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM trao tặng 5.995 phần quà Tết, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, góp phần động viên cán bộ, hội viên nông dân vững tâm lao động, sản xuất và đón một mùa Xuân trọn vẹn.

