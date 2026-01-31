Mang “Chợ Tết 0 đồng” đến với người dân khó khăn tại TPHCM

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM được mua sắm các nhu yếu phẩm với chi phí 0 đồng.

Ngày 31-1, tại phường Xuân Hòa (TPHCM), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Công ty Coca-Cola Việt Nam tổ chức chương trình Tết nhân ái - “Chợ Tết 0 đồng”.

Theo bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chương trình nhằm lan tỏa tinh thần chia sẻ, yêu thương, mang một cái tết đủ đầy, ấm áp đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Văn Tuấn tiếp nhận bảng tài trợ chương trình tại TPHCM, tổng trị giá hơn 900 triệu đồng

Khởi động tại TPHCM, “Chợ Tết 0 đồng” hỗ trợ cho 1.200 hộ gia đình khó khăn trong tổng số 6.200 hộ tại 5 tỉnh, thành. Theo đó, mỗi người hưởng lợi được trao phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng để mua sắm các nhu yếu phẩm tại “Chợ tết 0 đồng”. Ngoài ra, người dân được tham gia các hoạt động miễn phí mang đậm sắc xuân như: hái lộc nhận quà, xin chữ thư pháp, tư vấn sức khỏe, làm đẹp…

Bà Lương Thị Hồng Thúy và ông Ruben Luengas, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia trao phiếu “Chợ Tết 0 đồng” đến người dân

Cầm trên tay những túi mì, gạo, nước uống, bánh kẹo… vừa lựa chọn tại “Chợ Tết 0 đồng”, chị Phan Thị Kim Ngân (45 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) phấn khởi cho biết, những món hàng thiết yếu này vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa làm quà biếu cha mẹ trong dịp tết.

Mưu sinh bằng công việc bán nước mía, từ sáng sớm, chị tranh thủ ghé chương trình mua sắm rồi lại tất bật trở về với công việc thường ngày.

Người dân mua sắm tại “Chợ Tết 0 đồng”

Người dân mua sắm tại “Chợ Tết 0 đồng”

“Được trực tiếp đi chợ, tự tay chọn từng món cho mâm cơm ngày tết mà không phải bận tâm chuyện chi phí, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Sự quan tâm và sẻ chia của các đơn vị đã tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”, chị Ngân bộc bạch.

Người dân hái lộc nhận quà

CẨM TUYẾT