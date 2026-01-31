Nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội “Môi trường xanh” phường Bàn Cờ

Ngày 31-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM) phối hợp UBND phường, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức Ngày hội “Môi trường xanh” năm 2026, với Chủ đề “Mỗi nhà một cây xanh - Phường ngàn cây xanh”.

Trao cây xanh đến các đơn vị tại ngày hội

Tại chương trình, bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ chia sẻ, phường Bàn Cờ vốn tự hào với những con phố, con hẻm gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp ấy trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, môi trường sống sạch - xanh - an toàn chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc.

Hưởng ứng phát động phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025 – 2030 của Ủy ban MTTQ TPHCM, bà Cẩm Tú kêu gọi các tổ chức thành viên và người dân cùng thực hiện “Mỗi nhà một cây xanh – Phường ngàn cây xanh” bằng việc mỗi hộ gia đình tận dụng không gian ban công, sân thượng, trước cửa nhà để trồng thêm cây xanh hoặc hoa.

Cùng với đó, hàng năm, mỗi khu dân cư đăng ký và thực hiện các tuyến đường hoa, hẻm hoa tự quản, phát động các hộ gia đình thực hiện mô hình “ban công nở hoa, sân nhà xanh”, cùng nhau chăm sóc các bồn cây công cộng; đẩy mạnh mảng xanh, tiểu cảnh hoa tại các công sở, trường học…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ cũng kêu gọi, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và các Chi đoàn, Chi hội tại các khu phố trong việc giám sát và duy trì vệ sinh môi trường. Kiên quyết nói không với túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú trao cây xanh đến đại diện các khu phố

“Sức mạnh của đại đoàn kết không chỉ ở những việc lớn lao, mà nằm ngay trong việc chúng ta cùng nhau nhặt một mẩu rác, trồng một nhành hoa để làm đẹp cho ngõ hẻm mình đang sống”, bà Cẩm Tú chia sẻ.

Các đơn vị đăng ký công trình tại ngày hội

Gian hàng tái chế tham gia ngày hội phường Bàn Cờ

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ phát động các phong trào: “Mỗi nhà một cây xanh - Phường ngàn cây xanh” đến 36 Khu phố; “Công đoàn - Chi đoàn muôn sắc hoa”; ra mắt công trình “Đường cờ Tổ quốc – Đường hoa Cựu chiến binh”; ra mắt mô hình “Phân loại rác tại nguồn - Hành động nhỏ, Ý nghĩa lớn”.

Các công trình hưởng ứng tại ngày hội

Học sinh tham quan tại ngày hội

Triển khai mô hình “Trạm tái chế nở hoa” chăm lo thiếu nhi khó khăn Dịp này, phường Bàn Cờ cũng triển khai mô hình “Trạm tái chế nở hoa” tại các địa điểm công cộng, nơi thường xuyên tiếp xúc với người dân. Tại các trạm sẽ thu gom sản phẩm tái chế gồm: Sách, báo, giấy vụn, chai nhựa và lon. Trạm sẽ được thu gom định kỳ. Kinh phí thu được từ việc bán sản phẩm tái chế sẽ chăm lo cho thiếu nhi khó khăn trên địa bàn phường. Thu gom rác tái chế tại ngày hội 3 điểm “Trạm tái chế nở hoa” phường Bàn Cờ: 1. Trung tâm dịch vụ Hành chính công phường Bàn Cờ. 2. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ. 3. Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường Bàn Cờ (cở sở 185).

THÁI PHƯƠNG