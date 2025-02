25 lãnh đạo cấp phòng, huyện Công an tỉnh Bến Tre nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 17-2, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 25 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp phòng, huyện, có hiệu lực kể từ ngày 1-3.

Trao quyết định nghỉ hưu theo nguyện vọng cho 25 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, huyện thuộc lực lượng Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: Công an Bến Tre

Trong đó, có 7 trưởng phòng, 3 trưởng công an huyện, 11 phó trưởng phòng và 4 phó trưởng công an huyện. Các trường hợp này còn thời gian phục vụ theo quy định từ 8 tháng đến 57 tháng.

Đây là các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau đã có thời gian công tác, cống hiến cho Đảng, Nhà nước và ngành từ 29 năm trở lên, có nhiều đồng chí gắn bó với ngành trên 40 năm. Trong suốt thời gian công tác, các đồng chí này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre ghi nhận quá trình cống hiến, đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh trong thời gian qua.

Đại tá Trương Sơn Lâm mong muốn sau khi nghỉ hưu, các đồng chí này tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người sĩ quan Công an nhân dân, luôn theo dõi, đồng hành và hỗ trợ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

TÍN HUY