3 người chết, 10 người bị thương do mưa lũ tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Đường Xuân Thể, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa to đến rất to từ ngày 11 đến chiều 13-8 do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua Bắc bộ kết hợp hội tụ gió trên cao. Lượng mưa đo tại trạm khí tượng Quang Yên - Sông Lô là 200mm.

Tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có 2 người bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn Bến Tắm thuộc địa bàn xã Đạo Trù, gồm: Như Hồng Phương (sinh năm 2002) và Nguyễn Khánh Ly (sinh năm 2004). Cả hai nạn nhân đều ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ 2 cô gái bị lũ cuốn khi đi chơi ở Tam Đảo

Thông tin thêm vụ việc này, một đại diện của UBND xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, tối 12-8, một nhóm 7 người (có hộ khẩu ở TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên) rủ nhau đi chơi tại Vườn quốc gia Tam Đảo (khu vực hồ Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo) thì gặp lúc trời mưa to nên đã nghỉ lại lán chờ mưa tạnh. Sau đó có 2 người (nữ) về trước, khi băng qua suối thì bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo đã triển khai lực lượng tìm kiếm và đến chiều 13-8, đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân này.

Hiện trường vụ đất đồi lở vào một ngôi nhà ở thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu trưa 13-8

Còn tại huyện Sông Lô, vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 13-8, xảy ra vụ sạt lở đất tại thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu làm sập 1 nhà dân, làm 1 người chết (chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô), 10 người bị thương. Ngoài ra còn có 1 nhà cấp 4 (diện tích khoảng 60m2), 1 khu nhà vệ sinh (khoảng 20m2) bị sập.

