Cháy cây đa hơn 200 năm tuổi ở Quảng Ngãi

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện cây đa trên núi Thiên Bút bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên nghi ngút từ bên trong thân cây, sau đó lan nhanh ra toàn bộ thân và tán cây.

Cây đa cổ thụ hơn 200 tuổi bốc cháy

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra hết thân cây

Người dân lập tức trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành dập đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn nên cây đa dường như không có khả năng hồi sinh.

Lực lượng cứu hỏa có mặt để dập tắt vụ cháy

Ghi nhận tại hiện trường, cây đa chỉ còn trơ thân đen sì.

Hiện trường sau vụ cháy



Theo người dân, nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đến thắp hương cầu an nhân ngày mùng Một tháng 7 Âm lịch. Gặp gió mạnh, lửa từ những ngọn hương đã bén vào phần thân cây, gây ra vụ cháy.

Cây đa cổ thụ có đường kính khoảng 4m, cao trên 20m, là biểu tượng gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân ở Quảng Ngãi. Trước đó, vào tháng 9-2021, cây bị bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, gây hư hỏng một số ngôi nhà lân cận và làm chết một người đi đường. Sau sự cố trên, chính quyền địa phương đưa cây về trồng tại khu vực núi Thiên Bút. Sau nhiều năm chăm sóc, cây đã dần hồi sinh và phát triển trở lại trước khi bị thiêu rụi trong vụ cháy lần này.

NGUYỄN TRANG