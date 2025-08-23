Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

Ngày 23-8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kêu gọi hàng ngàn tàu thuyền nhanh chóng vào nơi trú ẩn an toàn.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch ứng phó, yêu cầu các đơn vị rà soát, chằn chống kho tàng, doanh trại, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời dân.

Clip bộ đội biên phòng Quảng Trị kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão. Thực hiện: HOÀI NAM - MINH PHONG

Đến 11 giờ ngày 23-8, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.725 phương tiện/24.198 lao động; trong đó 8.208 phương tiện đã neo đậu an toàn, còn 517 tàu với 2.136 lao động vẫn đang hoạt động trên biển đã được thông báo khẩn về hướng đi của bão.

Đồn biên phòng Hướng Phùng gia cố lại chốt số 12

Lực lượng BĐBP đã thành lập 12 tổ công tác với 83 cán bộ, 16 xe ô tô, 4 xuồng; huy động thêm các hải đội, đồn biên phòng tuyến biển và tuyến đất liền, tổng cộng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, 26 xe, 22 xuồng, 6 tàu túc trực sẵn sàng xử lý những tình huống xấu xảy ra.

Đồn Roòn đưa thuyền thúng vào âu trú bão

BĐBP tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để ngư dân và phương tiện chủ quan, tất cả tàu thuyền phải khẩn trương vào nơi tránh trú, buộc chắc chắn để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ”.

MINH PHONG