Nghệ An: Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du

Ngày 23-8, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, có văn bản hỏa tốc số 186/BCH-PCTT đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du

Theo đó, yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ.

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000m3/s đến 1.200m3/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng giao các các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành giảm lũ cho hạ du

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, với công suất thiết kế 320MW. Hồ chứa có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km², trải dài trên địa bàn các xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai…

Ngoài nhiệm vụ phát điện, thủy điện Bản Vẽ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Cả - đặc biệt trong các đợt mưa lũ lớn.

DƯƠNG QUANG