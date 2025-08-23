Nỗ lực thu hoạch lúa mùa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Trong ngày 23-8, người dân tại một số địa phương ở Bắc miền Trung tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa mùa, đưa tàu thuyền lên bờ để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ vào bờ.

Theo ghi nhận, tại xã Quảng Điền (TP Huế), không khí thu hoạch lúa "chạy bão" diễn ra hết sức khẩn trương. Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể thời tiết nắng nóng gay gắt. Người dân cũng tận dụng thời tiết còn nắng ráo để nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền thông tin, toàn xã có khoảng 1.500ha lúa hè thu. Tính đến hiện tại, địa phương đã thu hoạch được hơn 190ha và ước tính sẽ hoàn thành thêm hơn 300ha (đạt gần 1/3 diện tích) trước khi bão đổ bộ.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến 10 giờ ngày 23-8, còn có 517 phương tiện/2.136 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện này đang hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc bộ và Nam Trung bộ; tất cả đều đã nắm được thông tin về bão. Số phương tiện còn lại đều hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Trị đã vào bờ neo đậu tránh an toàn.

Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang vận hành đảm bảo an toàn. Trong đó, tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt khoảng 55-60% so với dung tích thiết kế.

Trưa 23-8, hồ Tả Trạch là công trình hồ chứa lớn nhất TP Huế với dung tích lên đến hơn 500 triệu m3 bắt đầu điều tiết xả nước để chủ động ứng phó với mưa lớn.

Trưa 23-8, có mặt dọc ven biển các xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê… (tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên Báo SGGP ghi nhận thời tiết nắng nóng rất gay gắt. Tuy vậy, sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về cơn bão số 5 rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến địa bàn nên nhiều bà con ngư dân đã chủ động tạm dừng hoạt động ra khơi đánh bắt hải sản.

Đồng thời, bà con ngư dân nhanh chóng huy động nhân lực, thuê máy kéo di chuyển tàu thuyền, các ngư lưới cụ lên các khu vực cao ráo trong dãy rừng cây phi lao phòng hộ, hoặc đưa lên các tuyến đường giao thông liên thôn để chằng néo nhằm tránh va đập, nước cuốn hư hỏng tài sản.

Song song với đó, nhiều người dân có nhà ở sát ven biển cũng đã chủ động triển khai di chuyển, kê dọn tài sản lên cao, đưa đến các địa điểm an toàn.

Tại một số địa phương ở Hà Tĩnh, người dân cùng chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng, trường học cũng tiến hành cắt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, trường học, công trình phụ trợ để chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

