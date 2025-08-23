Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Ứng phó bão số 5 với tinh thần cao nhất

Tối 23-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 143/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5 – cơn bão được nhận định có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và di chuyển nhanh, nguy cơ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta.

Bộ đội Biên phòng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 5

Công điện nhấn mạnh, để chủ động phòng, chống bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản của Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được chủ quan, lơ là, triển khai ngay các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển – nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế – nơi dự báo bão có thể đổ bộ trực tiếp, cần đình hoãn các cuộc họp, công việc không thật sự cần thiết, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó.

Các địa phương căn cứ diễn biến cụ thể để chủ động cấm biển từ ngày 24-8, đặc biệt lưu ý cấm sớm để phòng ngừa giông lốc, sét xảy ra trước khi bão vào đất liền. Đồng thời, cần hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thiết yếu và nguồn cung hàng hóa, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.

LÂM NGUYÊN