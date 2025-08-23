Miền Trung chủ động ứng phó bão số 5, sẵn sàng sơ tán 262.000 người

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Huế đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, trong đó có kịch bản sơ tán quy mô lớn, đảm bảo an toàn cho người dân vùng xung yếu. Công tác kiểm đếm tàu thuyền, thu hoạch lúa vụ Hè Thu và dự trữ nhu yếu phẩm cũng được khẩn trương thực hiện.

Tại Huế, tối 23-8, Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời 52.186 nhân khẩu/16.349 hộ dân trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và khu vực ven biển, đầm phá, để ứng phó bão số 5.

Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão số 5

UBND TP Huế cũng đã ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão, cụ thể: dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước uống... Yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ động chuẩn bị nguồn dự trữ, đảm bảo cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão.

Bộ đội Biên phòng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 5

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẵn sàng điều động 2.917 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 5.

Cắt tỉa cây xanh nhằm hạn chế thiệt hại do bão số 5 gây ra

Cùng ngày, ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, tính đến chiều 23-8, trên địa bàn thành phố đã tiến hành thu hoạch gần 1.500ha lúa vụ Hè Thu, tập trung ở các địa bàn thấp trũng, phấn đấu đến hết ngày mai sẽ thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín.

Video: Nông dân TP Huế thu hoạch lúa Hè thu cả ngày lẫn đêm để hạn chế thiệt hại do bão số 5

Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ gồm: Thanh niên xung kích, dân phòng, lực lượng quân đội, công an sẵn sàng giúp người dân thu hoạch lúa kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

* Tại Đà Nẵng, cũng trong chiều 23-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát công tác ứng phó với bão số 5.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, đến 16 giờ ngày 23-8, toàn bộ 528 tàu thuyền đã được hướng dẫn đến nơi tránh trú bão an toàn. Hiện chỉ còn 1 tàu cá với 10 lao động đang trên đường vào bờ.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng, cho biết hiện trên địa bàn chưa có mưa, mực nước các sông ở mức thấp (dưới báo động I). Mực nước tại các hồ thủy lợi và 5 hồ thủy điện lớn trên địa bàn đều dưới mức dâng bình thường.

Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Chủ tịch UBND xã Phạm Thị Mỹ Hương thông tin, nếu ngày mai gió mạnh trên cấp 5, địa phương sẽ thực hiện lệnh cấm bến. Xã đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm từ 7 - 10 ngày và chằng chống các khu vực xung yếu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng sơ tán hơn 210.000 người nếu cần, đồng thời đảm bảo an toàn hồ đập, tàu thuyền, du khách và phòng cháy chữa cháy.

Cũng tại cuộc họp, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban. Ban mới này sẽ thay thế Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự trước đây.

VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH