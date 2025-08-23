Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị sẵn sàng ứng phó bão số 5

Sáng 23-8, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Video: Quân khu 4: Sẵn sàng ứng phó bão số 5

Thực hiện công điện của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất để cơ động kịp thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão theo đúng quy định.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 5 tại khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão, đồng thời hướng dẫn hàng ngàn lượt tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn tại các khu tránh trú bão.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 5 tại cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Sau khi kiểm tra thực địa tại cảng cá Cửa Lò (Nghệ An) và khu neo đậu Cửa Sót (Hà Tĩnh), Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến yêu cầu các đơn vị triển khai công tác ứng phó bão theo phương châm “khẩn trương, nghiêm túc, không để bị động bất ngờ”.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 triển khai công tác ứng phó với bão số 5 tại Đồn Biên phòng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Các đơn vị được yêu cầu rà soát lực lượng, phương tiện theo từng hướng, từng địa bàn, đặc biệt là các khu vực trọng điểm có khả năng bão đổ bộ trực tiếp. Lực lượng Biên phòng cần tăng cường ứng trực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, các đơn vị phải chủ động đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm, phương tiện hậu cần, thông tin liên lạc thông suốt; đồng thời sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 5 tại khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 5 tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng giúp dân ứng phó bão.

Clip cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Trị giúp dân ứng phó bão số 5. Thực hiện: HOÀI NAM - NGỌC HÒA - MINH PHONG

Ở tuyến biển, các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc, liên tục sử dụng hệ thống thông tin, loa truyền thanh, mạng xã hội để kêu gọi tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, khẩn trương vào bờ tránh trú.

Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị kiểm tra các phương tiện tàu thuyền tại âu thuyền Bắc Trạch

Tại tuyến biên giới đất liền, các đồn biên phòng sử dụng hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội để thông báo diễn biến bão, kêu gọi người dân không vào rừng, không ra suối đánh bắt cá, vớt củi. Lực lượng BĐBP cũng tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Ba Nang gia cố mái che doanh trại

Đến 16 giờ ngày 23-8, toàn tỉnh Quảng Trị còn 406 phương tiện với 2.136 lao động đang hoạt động trên biển (giảm 111 phương tiện, 724 lao động so với ngày trước đó). Các đơn vị biên phòng đang duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện này để đảm bảo an toàn.

Đồn Biên phòng Làng Ho cử lực lượng giúp dân thu hoạch lúa trước khi mưa bão

Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết: Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đang ngày đêm bám sát cơ sở, sẵn sàng cơ động, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước bão số 5.

DƯƠNG QUANG - TRẦN DŨNG - MINH PHONG