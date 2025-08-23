Thủ tướng yêu cầu bổ sung khu trưng bày thiết bị đặc sắc tại Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Ngày 23-8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Thủ tướng yêu cầu bổ sung khu trưng bày máy móc thiết bị đặc sắc, tiêu biểu cho Triển lãm 80 năm

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ… của các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo bổ sung hiện vật, sản phẩm độc đáo vào các khu vực trưng bày bên trong, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của người dân, đồng thời tạo cơ hội để các đối tác tìm hiểu, xúc tiến hợp tác phát triển.

Triển lãm sẽ diễn ra từ 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), với quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện có 230 gian trưng bày trong nhà và ngoài trời trên diện tích 250.900m², quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển.

LÂM NGUYÊN