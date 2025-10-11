30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại Cofer 2025

Ngày 11-10, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức “Ngày hội việc làm Cofer – năm 2025”, nhằm hỗ trợ sinh viên và người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Sinh viên tham gia phỏng vấn ở các gian hàng

Cofer 2025 có 30 doanh nghiệp khu vực phía Nam tham gia tuyển dụng trực tiếp với 3.500 chỉ tiêu việc làm trong và ngoài nước, ở các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán… Mức lương từ 5-15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí công việc.

Nghi thức khai mạc ngày hội

Tại ngày hội, sinh viên và người lao động có cơ hội thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyển dụng, tham gia ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động “50 năm nghĩa tình Thành phố”, người lao động được hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, để hoàn thiện hồ sơ xin việc.

TS Lê Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại phát biểu tại sự kiện



Cofer 2025 giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự, nhất là thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sản xuất tăng cao. Đây cũng là cơ hội cho 3.000 sinh viên năm cuối của Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại được tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.

BÙI TUẤN