Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 5

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động ứng phó, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn. Ảnh: TTXVN

Ngày 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5.

Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn nêu: Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão còn tiếp tục mạnh lên; dự báo đến sáng 25-8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế và đi vào vùng đất liền khu vực Trung bộ.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hàng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hàng ngày).

Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hàng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Theo TTXVN