Bão số 5 tăng cấp 13-14, giật siêu cấp 16 vào đêm nay

Các chuyên gia khí tượng cho biết, bão số 5 (Kajiki) đã tăng thêm 1 cấp, có thể đạt tới cấp 13-14 và giật tới cấp 16 vào khoảng 22 giờ hôm nay (cao hơn so với dự báo trước đó).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 24-8, tâm bão số 5 (Kajiki) ở vị trí 17,4 độ vĩ Bắc - 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã tăng thêm 1 cấp so với sáng sớm nay, hiện đạt cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15. Bão vẫn giữ hướng di chuyển hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Cập nhật vị trí tâm bão số 5 lúc 11 giờ ngày 24-8 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên. Đến 22 giờ hôm nay, 24-8, tâm bão ở khoảng 17,9 độ vĩ Bắc - 108,7 độ kinh Đông, trên khu vực Nam vịnh Bắc bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, Hà Tĩnh khoảng 270km. Sức gió tăng lên cấp 13-14, giật cấp 16.

Đến 10 giờ ngày 25-8, bão áp sát vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, giữ cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Từ ngày 26-8, bão suy yếu dần khi đi vào đất liền Lào và có thể đi sang Thái Lan.

Cập nhật ảnh radar thời tiết của Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy vùng biển Trung bộ và phía Nam vịnh Bắc bộ đang có mưa lớn lúc 11 giờ ngày 24-8

Trên biển, vùng Tây Bắc Biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 9-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng cao 5-7m, gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ trưa nay, vùng biển Thanh Hóa - Huế (gồm các đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng 5-7m, gần tâm bão 8-10m. Chiều nay, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió cấp 6-7, giật cấp 9. Phía Nam vịnh Bắc bộ (đảo Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11 gây sóng cao 2,5-4,5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị, nước biển dâng 0,5-1,5m; mực nước tại Hòn Dấu 3,3-3,8m, Ba Lạt 1,7-2,1m, Sầm Sơn 3,2-3,7m, Hòn Ngư 3,2-3,6m, Cửa Nhượng 2,2-2,6m. Nguy cơ ngập úng cao tại các vùng trũng thấp, cửa sông và ven biển, nhất là từ chiều tối 25-8.

Cập nhật ảnh vệ tinh bão Kajiki lúc 11 giờ ngày 24-8 theo nền tảng Zoom Earth

Trên đất liền, từ đêm nay 24-8, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị có gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6-8, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, từ ngày 24 đến 26-8, đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Huế mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm, nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm trong 3 giờ. Từ ngày 25 đến 26-8, Hà Nội và Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có dông. TPHCM chiều tối có mưa rào, dông.

PHÚC HẬU