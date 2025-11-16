8 giờ sáng mai 17-11, Thủy điện Trị An giảm lượng nước xả qua đập

Ngày 16-11, Công ty Thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai cho biết, vào lúc 8 giờ sáng mai 17-11, công ty sẽ thực hiện giảm lượng nước xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8 giờ ngày 16-11, mực nước thượng lưu ở hồ Trị An: 61,596m; mức nước hạ lưu tại nhà máy: 4,4m; lưu lượng nước về hồ:900 m3/giây; lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 564m3/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu và thông tin thủy văn, công ty sẽ giảm lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa như sau: thời điểm là 8 giờ ngày 17-11; lưu lượng nước xả qua đập tràn là 320m3/giây (lưu lượng nước xả qua đập tràn ngày 14-11 là 480m3/giây). Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 600-920m3/giây. Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Nhà máy Thủy điện Trị An

Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

MINH HẢI