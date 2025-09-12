Kinh tế

8 tháng đầu năm 2025: Việt Nam xuất khẩu gạo đạt 3 tỷ USD

SGGP

Ngày 11-9, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong 8 tháng đầu năm 2025, đạt gần 5,9 triệu tấn gạo thu về 3 tỷ USD, tăng gần 3% về lượng so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù đạt được thành tích nổi bật, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước vẫn phải đối mặt nhiều thách thức. Khó khăn lớn nhất là vấn đề vốn tín dụng với hạn mức cho ngành lúa gạo còn thấp, thiếu nguồn vốn tín chấp khiến doanh nghiệp bị động trong thu mua, nhất là vào mùa cao điểm. Để bảo đảm phát triển bền vững, Hiệp hội Lúa gạo Việt Nam đề xuất không chỉ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mà cần đầu tư cho hợp tác xã có khả năng lưu trữ 30-40 ngày, giúp nông dân chủ động bán lúa vào thời điểm có lợi, tối đa hóa giá trị. Đây cũng là cách phù hợp với Đề án phát triển bền vững chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

ĐỨC TRUNG

