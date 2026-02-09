Không có việc đổi tên chợ Nguyễn Tri Phương thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Tên "chợ Nguyễn Tri Phương" truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Vừa qua, trên một số diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người dân bày tỏ băn khoăn về việc chợ Nguyễn Tri Phương bị đổi tên thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (gọi tắt là trung tâm).

Người dân băn khoăn với bảng tên mới của chợ Nguyễn Tri Phương. Ảnh: MXH

Về nội dung này, đại diện UBND phường Diên Hồng khẳng định, tên gọi "Trung tâm Cung ứng dịch vụ công (chợ Nguyễn Tri Phương)" không phải là tên chợ.

Trung tâm này được thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214 của UBND phường Diên Hồng về việc thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng trực thuộc UBND phường.

Trung tâm có 3 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ; Phòng Thể dục thể thao, môi trường, đô thị và có hơn 10 trụ sở hoạt động.

Trên cơ sở đó, trụ sở chợ phường Diên Hồng được chuyển giao cho trung tâm tiếp nhận và quản lý sau khi được thành lập.

Hiện nay, chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của trung tâm; đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ.

Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, việc thay đổi bảng hiệu hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ Nguyễn Tri Phương.

Phường Diên Hồng khẳng định, tên "chợ Nguyễn Tri Phương" truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Thời gian tới, UBND phường Diên Hồng tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành thành phố để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.

THU HƯỜNG