Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM trao 250 suất quà tại xã Đất Đỏ

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà đến các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; đồng thời trao 200 suất quà cho các hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Mỗi phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình đón tết thêm đủ đầy, ấm áp.
Phát biểu tại lễ trao quà, ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng đón tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.