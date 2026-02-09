Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM trao 250 suất quà tại xã Đất Đỏ

Sức sống cơ sở

Ngày 9-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ phối hợp với Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM tổ chức trao 250 suất quà đến các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ban Tổ chức trao quà tết đến người dân tại xã Đất Đỏ
Ban Tổ chức trao quà tết đến người dân tại xã Đất Đỏ

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà đến các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; đồng thời trao 200 suất quà cho các hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt. Mỗi phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình đón tết thêm đủ đầy, ấm áp.

Đại diện Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM trao quà tết đến các hộ gia đình khó khăn xã Đất Đỏ. Ảnh: NGHI VŨ

Phát biểu tại lễ trao quà, ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Cô Sáu TPHCM gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng đón tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

