Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” gắn kết tình làng, nghĩa xóm

SGGPO

Tối 9-2, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 20, phường Tân Sơn (TPHCM) tổ chức khai mạc Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Khu phố 20 được lựa chọn là đơn vị tổ chức ngày hội điểm, diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Đặng Vũ Dũng cho biết, thông qua các hoạt động như trang trí góc phố ngày tết, hội thi gói và nấu bánh chưng, gian hàng ẩm thực, gian hàng phúc lợi đoàn viên, chương trình văn hóa - văn nghệ và chăm lo cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày hội đã góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng dân cư.

Năm 2025, Khu phố 20 đạt nhiều kết quả tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực đóng góp các quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”…

z7518496808124_6161934534386150471c2422605328f7.jpg
Trao tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn và Chi ủy - Khu phố - Ban Công tác Mặt trận Khu phố 20 đã trao tặng hơn 70 phần quà đến các hộ gia đình, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

z7518496851595_7a7a508c53d526bd4b3e7a0582515e8c.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Sơn Đặng Vũ Dũng trao quà đến người dân

Sau khi nhận phần quà nghĩa tình, bà Nguyễn Kim Phượng (73 tuổi) được đoàn viên, thanh niên khu phố hỗ trợ đưa về. “Phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết thực này giúp cho bữa cơm ngày tết thêm đủ đầy. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần lớn đối với gia đình tôi. Có được sự quan tâm của địa phương, tết này cũng đỡ lo hơn”, bà Phượng bộc bạch.

IMG_1209.JPG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nguyễn Xuân Nước trao quà đến người dân
CẨM TUYẾT

Từ khóa

TPHCM Phường Tân Sơn Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" Tết Nguyên đán 2026

