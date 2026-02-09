Phường Chợ Lớn: Tặng quà tết cho người già, tàn tật, khó khăn

Sáng 9-2, tại chùa Bửu Sơn, Ủy ban MTTQ phường Chợ Lớn phối hợp với chùa Bửu Sơn tổ chức trao 200 phần quà tết cho hộ đồng bào người Hoa có hoàn cảnh khó khăn, người già, tàn tật, neo đơn trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn và Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Trụ trì chùa Bửu Sơn trao quà đến các hộ dân

Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mỳ gói và 500.000 đồng do tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Trụ trì chùa Bửu Sơn, chia sẻ: Hàng năm, mỗi dịp tết đến, xuân về, chùa Bửu Sơn thường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức những bữa cơm tất niên và tặng quà tết đến hộ đồng bào Hoa có hoàn cảnh khó khăn, người già, tàn tật, neo đơn sinh sống trên địa bàn; mong muốn mọi nhà, mọi người có một cái tết an vui, đầm ấm, đủ đầy, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lý Muội, hộ đồng bào người Hoa phấn khởi nhận phần quà tết

HOÀI NAM