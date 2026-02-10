Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Theo Chi cục Phát triển Nông thôn TPHCM, các mô hình sản xuất liên kết đã mang lại hiệu quả rõ rệt: năng suất tăng, chất lượng nông sản được chuẩn hóa, giá bán ổn định, thu nhập của nông dân và hợp tác xã (HTX) tăng từ 1,1-1,5 lần so với trước. Một số sản phẩm đã đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Hợp tác cùng phát triển

Những ngày này, tại HTX Chợ Bến (xã Long Điền), không khí thu hoạch tôm thẻ chân trắng diễn ra nhộn nhịp. Sau nhiều năm chuyển đổi, với tổng diện tích hơn 200ha, ấp An Thạnh, xã Long Điền được xem là “thủ phủ nuôi tôm công nghệ cao” của khu vực. Giá thương lái thu mua tại ao dao động từ 230.000-240.000 đồng/kg tôm tươi, tăng gần 60.000 đồng/kg so với vụ tôm tháng 8-2025. Vụ này, HTX Chợ Bến thu hoạch 11 ao (diện tích khoảng 1.000m2/ao), năng suất đạt gần 3 tấn/ao, thời gian thu hoạch kéo dài gần một tháng. Với mức giá hiện nay, người nuôi tôm đạt lợi nhuận khoảng 25% tổng doanh thu.

Trong hai năm 2024-2025, HTX Chợ Bến được hỗ trợ bạt trải ao, thiết bị, máy móc và hơn 13 tấn thức ăn cho tôm. Ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền, cho biết, đây là mô hình liên kết điểm được triển khai theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13-12-2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Hiện HTX Chợ Bến liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình nuôi tôm an toàn sinh học “CP.Biotic Farming”, giúp kiểm soát tốt môi trường nước, hạn chế dịch bệnh, rút ngắn thời gian nuôi và nâng cao lợi nhuận. Hiệu quả kinh tế từ mô hình này không chỉ giúp các thành viên HTX ổn định thu nhập mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, từng bước hình thành vùng sản xuất thủy sản tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Tại xã Kim Long, với diện tích hơn 1.500m2, điểm Win’s Farm do chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng đầu tư đã phát triển mô hình nuôi ong dú kết hợp tham quan du lịch. Hơn 300 hộp gỗ nuôi ong dú được thiết kế với nhiều kiểu dáng độc đáo. Theo chị Ngọc Phượng, nếu như nhiều hộ nuôi ong dú chỉ tập trung lấy mật thì tại Win’s Farm, các hộp gỗ được trang trí bắt mắt để vừa khai thác mật vừa làm cảnh, tạo điểm nhấn cho không gian ngoài trời.

Khách tham quan mô hình nuôi ong dú tại xã Kim Long

Các xã Châu Đức, Kim Long, Xuân Sơn… có nhiều vùng cây ăn trái và hoa cỏ tự nhiên, rất phù hợp với mô hình nuôi ong dú. Để mở rộng quy mô, hơn 20 hộ nông dân đã liên kết thành lập HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch nuôi ong dú Châu Đức, với doanh thu mỗi thành viên đạt từ 150 triệu đồng/năm. Thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, HTX nuôi ong dú Châu Đức vừa được Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM bàn giao máy hạ thủy phần mật ong (công suất 60-100 lít/mẻ) cùng máy chiết rót, đóng chai, góp phần hoàn thiện quy trình chế biến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục hỗ trợ các HTX nông nghiệp

Tại kỳ họp thứ sáu khóa X, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết số 496/NQ-HĐND ngày 10-12-2025, tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TPHCM sau sắp xếp. Theo đó, các HTX, doanh nghiệp và nông hộ trong toàn vùng được tiếp cận đồng bộ các chính sách hỗ trợ về đầu tư hạ tầng, máy móc, chuyển giao kỹ thuật, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thị trường.

Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục khảo sát thực tế, tham mưu Sở NN-MT, UBND TPHCM triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị đồng bộ; đồng thời kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị nông sản. “Việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) sẽ tạo điều kiện hình thành các mô hình liên kết theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, phát huy lợi thế từng vùng.

Khi kinh tế trang trại được tổ chức bài bản, kinh tế tập thể được củng cố và chính sách được triển khai đồng bộ, nông nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, hài hòa giữa đô thị và nông thôn”, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM Vũ Ngọc Đăng nhấn mạnh.

Một số chính sách hỗ trợ: * Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa từ 200-300 triệu đồng/dự án, tùy hình thức liên kết. * Hỗ trợ 30% vốn đầu tư hạ tầng, máy móc, thiết bị phục vụ liên kết, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án. * Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác, đăng ký nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ trực tiếp cho các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo mức và thời gian quy định.

THÀNH HUY - ĐINH HÙNG