Làng Chăm ấm áp xuân về

Lãnh đạo xã Minh Thạnh (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết đồng bào Chăm tại ấp Hòa Lộc, gửi lời chúc mừng bà con năm mới an khang, hạnh phúc.

Ngày 10-2, tức 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đoàn công tác xã Minh Thạnh đã đến thăm, tặng quà tết cho các chức sắc và bà con người Chăm tại ấp Hòa Lộc.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Khắc Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến Giáo cả Mách Amin cùng toàn thể bà con. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Chăm trong việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, chúc tết tại Thánh đường AL MUTTAQIN

Lãnh đạo địa phương tin tưởng, với uy tín của mình, Giáo cả Mách Amin sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo địa phương tặng quà tết đến vị chức sắc của Thánh đường AL MUTTAQIN

Lãnh đạo địa phương tặng giai phẩm Xuân SGGP cho các vị chức sắc

Lãnh đạo địa phương chúc tết Giáo cả Mách Amin

Thay mặt cộng đồng, Giáo cả Mách Amin bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm chu đáo của Đảng bộ và chính quyền xã. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, động viên bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, cùng chung sức đồng lòng xây dựng làng Chăm Hòa Lộc nói riêng và xã Minh Thạnh nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MINH DUY - XUÂN THI