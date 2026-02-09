Xã Phước Hòa (TPHCM): Trao hơn 500 phần quà tết cho người nghèo

Ngày 9-2, Ủy ban MTTQ xã Phước Hòa tổ chức phiên chợ “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 và trao tặng 556 phần quà tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng.
Tổng kinh phí quà tặng của chương trình trị giá khoảng 278 triệu đồng do Ủy ban MTTQ xã phối hợp và các đoàn thể vận động các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa phương ủng hộ trao tặng.
Phiên chợ “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 của xã Phước Hòa đã giúp nhiều hộ khó khăn có điều kiện đón Tết thêm ấm áp, đủ đầy.