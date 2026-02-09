Sức sống cơ sở

Xã Phước Hòa (TPHCM): Trao hơn 500 phần quà tết cho người nghèo

Tại phiên chợ “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, xã Phước Hòa (TPHCM) đã trao tặng 556 phần quà tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật.

Ngày 9-2, Ủy ban MTTQ xã Phước Hòa tổ chức phiên chợ “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 và trao tặng 556 phần quà tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng.

Lãnh đạo xã Phước Hòa tiếp nhận bảng tượng trưng và trao hoa cảm ơn doanh nghiệp tham gia hỗ trợ chương trình
Lãnh đạo xã Phước Hòa tặng hoa và bảng tri ân đến nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương chăm lo tết cho người dân

Tổng kinh phí quà tặng của chương trình trị giá khoảng 278 triệu đồng do Ủy ban MTTQ xã phối hợp và các đoàn thể vận động các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa phương ủng hộ trao tặng.

Lãnh đạo xã Phước Hòa trao quà tết cho các hộ khó khăn

Phiên chợ “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 của xã Phước Hòa đã giúp nhiều hộ khó khăn có điều kiện đón Tết thêm ấm áp, đủ đầy.

Người dân xã Phước Hòa phấn khởi đi chợ tết
CAO SƠN

