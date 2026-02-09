Lan tỏa nghĩa tình đến các đơn vị, người dân dịp xuân về

Ngày 9-2, các đoàn công tác của sở, ngành TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách, người cao tuổi và gia đình tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Trưa 9-2, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Chùa Tông Kim Quang nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại buổi đến thăm, ông Vương Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và tình hình hoạt động tôn giáo của Chùa Tông Kim Quang; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến trụ trì, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử.

Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM thăm, chúc tết tại Chùa Tông Kim Quang

Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Chùa Tông Kim Quang trong việc vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tặng quà đến Chùa Tông Kim Quang

Đại đức Châu Hoài Thái, Trụ trì Chùa Tông Kim Quang bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng và phát triển địa phương.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà tết, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố đối với nhà chùa và phật tử.

* Chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM do bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các gia đình, đơn vị tiêu biểu tại phường Thủ Dầu Một và phường Tân Hiệp.

Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tặng quà đến các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt tại phường Thủ Dầu Một

Đoàn trao quà mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi tại phường Thủ Dầu Một

Tại mỗi phường, đoàn đã trao 4 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng gồm quà và tiền mặt đến các gia đình chính sách và đối tượng tiêu biểu trên địa bàn.

Đoàn công tác làm việc tại phường Tân Hiệp

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cùng đoàn công tác đã trao thiếp mừng thọ 100 tuổi, quà đến người cao tuổi tại hai địa bàn.

Đoàn đến thăm và mừng thọ cụ Lê Văn Dót (100 tuổi) tại phường Tân Hiệp

* Tại Trường sĩ quan Công Binh, trưởng đoàn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, chúc lực lượng Trường Sĩ quan công binh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thăm và chúc mừng năm mới tại Trường Sĩ quan công binh

* Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương và Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm lo sức khỏe người dân.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương và Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo TPHCM, góp phần động viên tinh thần, giúp các đơn vị, đối tượng tiêu biểu trên địa bàn thành phố đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

TÂM TRANG