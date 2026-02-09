Phường Gia Định: Thêm 1.365 phần quà đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 500 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ban tổ chức cũng thực hiện chuyến xe đoàn viên, trao quà, vé xe đến các hộ gia đình…

Những phần quà ý nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định (TPHCM). Ảnh: M.H

Trong sáng 9-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định cũng đã trao quà tết đến 365 hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Theo kế hoạch, trong ngày 10-2, UBND phường Gia Định cũng sẽ trao tặng quà tết đến các hộ dân thuộc dự án rạch Xuyên Tâm. Ngày 11-2, phường sẽ tổ chức bữa cơm đại đoàn kết và tặng đồ mới trong cộng đồng dân tộc người Chăm.

Chương trình "Tết hạnh phúc" do UBND phường Gia Định phối hợp với Công ty Quảng cáo Thương mại Sen Vàng tổ chức. Ảnh: M.H

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, chia sẻ, các chương trình được phường triển khai là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón tết. Mỗi phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần “tương thân tương ái”, là nguồn động viên kịp thời để các hộ nghèo thêm tin tưởng, phấn khởi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui của các em học sinh bên những phần quà ý nghĩa. Ảnh: M.H

MINH HẢI