Phường Diên Hồng rực rỡ Hội Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 9-2, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ 2026, mở đầu chuỗi hoạt động phục vụ người dân trong dịp đầu năm mới.

Nghi thức khai mạc Hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Diên Hồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng, cho biết hội xuân năm nay được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa không gian tết cổ truyền và các hoạt động tuyên truyền thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng, phát biểu khai mạc hội xuân. Ảnh: ĐÌNH DƯ
Lãnh đạo phường Diên Hồng tham quan không gian triển lãm sách với chủ đề “96 mùa xuân dâng Đảng”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn của hội xuân là không gian triển lãm sách với chủ đề “96 mùa xuân dâng Đảng”, giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh và ấn phẩm giá trị, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Các điểm bán hoa tết trên đường Bắc Hải, phường Diên Hồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Song song đó, diện mạo đô thị trên các tuyến đường Bắc Hải, Thành Thái, Tô Hiến Thành và Lý Thường Kiệt được chỉnh trang rực rỡ, trở thành những cung đường hoa xuân thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Không gian hội xuân còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm truyền thống như xin chữ ông đồ đầu năm, nghệ thuật khắc dưa, tiểu cảnh trang trí tết và thưởng lãm “Không gian Tết xưa"...

Người dân check-in tại tiểu cảnh trang trí tết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hội xuân Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Diên Hồng diễn ra từ ngày 9-2 đến hết ngày 16-2, hứa hẹn trở thành điểm hẹn nổi bật của địa phương.

ĐÌNH DƯ

