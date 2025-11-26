Nhịp cầu nhân ái

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng ở An Giang

SGGPO

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 300 cơ số thuốc cho người dân xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh cho người dân
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh cho người dân

Ngày 26-11, trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10-12-1945 - 10-12-2025), Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) tổ chức hành trình về nguồn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Đông Hưng, tỉnh An Giang.

Đông Hưng là vùng căn cứ cách mạng, từng là Khu căn cứ của Quân khu 9 trong kháng chiến chống Mỹ. Địa bàn hiện được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng lúa và nuôi tôm, cua.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 phát thuốc cho người dân

Trong chuyến công tác, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 300 cơ số thuốc cho người dân.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm quân - dân gắn bó, đồng thời góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, hun đúc ý chí cho thế hệ trẻ hôm nay.

NAM KHÔI

