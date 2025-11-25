Xây dựng các phường “hạt nhân” trở thành trung tâm tỉnh Cà Mau

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 xác định: khu vực TP Cà Mau (trước đây) thành trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Để đạt được mục tiêu trên, các phường “hạt nhân” tập trung phát huy tối đa lợi thế, khai thác tối đa tiềm năng để bứt phá vươn lên, trở thành động lực của tỉnh Cà Mau.

Một góc trung tâm tỉnh Cà Mau

Nhiều dư địa để phát triển

Phường Tân Thành thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính của TP Cà Mau (trước đây), có lợi thế nổi bật là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Cà Mau. Phường sở hữu vùng sản xuất nông nghiệp - thủy sản phong phú, phù hợp phát triển mô hình kinh tế đa dạng và bền vững.

Hệ thống chợ, siêu thị, cơ sở lưu trú, dịch vụ thương mại phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Hạ tầng giáo dục - y tế, văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo đồng chí Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, việc sáp nhập tạo ra nhiều dư địa, thời cơ thuận lợi để phường mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế bứt phá vươn lên trên cơ sở phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, truyền thống đoàn kết nội bộ, năng động, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân là tiền đề quan trọng để phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030: trở thành phường trung tâm, động lực của tỉnh Cà Mau, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá: 1- Từng bước xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; 2- Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản lý đô thị; thí điểm mô hình “phường số”, “tổ dân phố số”, tạo nền tảng cho đô thị thông minh; 3- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) - một điểm nhấn của trung tâm tỉnh Cà Mau

Phát triển kinh tế đô thị

Phường An Xuyên (được sáp nhập từ phường 1, phường 2, phường 9, phường Tân Xuyên và xã An Xuyên, thuộc tỉnh Cà Mau trước đây) có diện mạo ngày càng khang trang, là điểm nhấn quan trọng của trung tâm tỉnh Cà Mau.

Kế thừa những thành quả đạt được, phường An Xuyên xác định mục tiêu trong 5 năm tới (2025-2030): trở thành một trong những phường trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh Cà Mau; phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND phường An Xuyên Huỳnh Văn Minh cho biết, sẽ tập trung phát triển kinh tế đô thị theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện đại, bền vững.

Phường tập trung khai thác lợi thế trung tâm của tỉnh Cà Mau nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế ban đêm. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển đổi công nghệ, liên kết theo chuỗi giá trị. Tạo điều kiện phát triển ngành nghề truyền thống và làng nghề đô thị.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, chỉnh trang và phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nội phường, thoát nước, điện chiếu sáng, công viên, cây xanh. Quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chú trọng quy hoạch, sắp xếp lại dân cư phù hợp với không gian phát triển mới.

Đồng chí Huỳnh Văn Minh cũng thông tin, phường đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử - chính quyền số. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm. Giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển văn hóa - giáo dục - y tế.

Phường chú trọng chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do. Đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, trường học. Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống của các địa phương sáp nhập.

TẤN THÁI