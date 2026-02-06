Hành trình lẩn trốn của 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Ngày 6-2, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đã đăng tải thông tin chi tiết về hành trình bắt giữ các nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Nhiều khẩu súng, đạn tang vật được thu giữ trong vụ án. Ảnh: HP



2 nghi phạm thực hiện vụ cướp vào chiều ngày 19-1 tại một Phòng Giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú) đã bị bắt giữ là Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú tại xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó, Phạm Anh Tài đang bị Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về hành vi giết người xảy ra năm 2018.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, làm việc với đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: Công an Gia Lai

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSHS, các cục nghiệp vụ và Công an TPHCM cử lãnh đạo cục, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm Trưởng ban...

Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: Công an Gia Lai

Các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là chiều tối, dễ lẩn trốn...

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5-2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4-2 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Lê Văn Ân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp ngân hàng. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi lên 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào 2 chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Cả 2 trốn vào địa bàn TPHCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan công an đã trục vớt 2 chiếc xe và chiếc xẻng mà 2 đối tượng phi tang ở khu vực Biển Hồ. Hiện nay, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục CSHS, Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

HỮU PHÚC