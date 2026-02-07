Triệt phá đường dây mua bán súng, đạn qua mạng xã hội

Ngày 6-2, Công an TPHCM cho biết, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh nội địa đã phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có biểu hiện liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Theo cơ quan công an, đối tượng tạo nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin khác nhau và cực kỳ cảnh giác để thực hiện hành vi mua bán. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng.

Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có biểu hiện liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: CATP

Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Thanh Hiếu đã bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

Ngày 5-2, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Hiếu về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật; đồng thời mở rộng công tác điều tra để xử lý các cá nhân có liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ có tính sát thương cao là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cơ quan công an kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời kêu gọi người dân không tham gia, tiếp tay, che dấu các hành vi vi phạm, kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan vũ khí, vật liệu nổ.

CẨM NƯƠNG