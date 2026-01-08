TPHCM: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười đặc biệt lớn

Ngày 8-1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 1995, trú xã Châu Đức) cùng 60 đối tượng liên quan.

Một đối tượng tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây buôn bán khí cười (N₂O) hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phương thức thủ đoạn tinh vi, tồn tại trong thời gian dài, cung cấp cho nhiều quán bar, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn TPHCM, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và rà soát các hoạt động kinh doanh có điều kiện, lực lượng Cảnh sát Hình sự phát hiện một số cơ sở giải trí lén lút sử dụng khí N₂O phục vụ khách. Từ các dấu hiệu ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung làm rõ nguồn cung cấp khí cười.

Đối tượng tại cơ quan công an

Tháng 7-2025, tổ công tác phát hiện hai đối tượng đang giao nhận bình khí nén tại hầm để xe một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Thuận. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí N₂O chuẩn bị giao cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Kiệt thiết lập nhiều kho chứa khí N₂O, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận làm nơi tập kết, sang chiết và phân phối. Khí N₂O được thu mua từ nhiều nguồn, vận chuyển từ các tỉnh về TPHCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc – Nam, sau đó sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các thủ tục tố tụng đối với một đối tượng

Để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc, đặt hàng; thanh toán thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Đầu ra của đường dây là nhiều quán bar, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Khám xét khẩn cấp các kho chứa, nơi ở và địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm bình khí N₂O, hàng chục bao bóng cao su, nhiều thiết bị sang chiết, nén khí, phương tiện vận chuyển; đồng thời tạm giữ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách, chứng từ và dữ liệu điện tử liên quan hoạt động mua bán khí cười.

Tang vật vụ án

Bước đầu xác định, từ ngày 1-1-2025 đến 7-7-2025, số tiền Trần Tuấn Kiệt hưởng lợi bất chính gần 106 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng còn thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N₂O, 3 kho bồn lớn dung tích khoảng 30 tấn, 12 ô tô và 5 xe máy.

Quá trình điều tra xác định, ngoài Trần Tuấn Kiệt giữ vai trò cầm đầu, đường dây còn có nhiều đối tượng tham gia với các vai trò như quản lý kho, kế toán, tài xế giao hàng và trung gian vận chuyển. Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi mua bán, tiêu thụ khí cười tại nhiều quán bar, nhà hàng, là đầu ra trực tiếp của đường dây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định, không bỏ lọt tội phạm.

VĂN ANH