Chiều 4-10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tọa đàm ra mắt bộ sách Gia đình Tướng Thanh - Tướng Vịnh: Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử, đã thu hút đông đảo bạn đọc.

Tọa đàm Tướng Thanh- Tướng Vịnh, hai thế hệ tướng lĩnh, một dòng chảy lịch sử

Bộ sách gồm bốn tác phẩm: Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Chí Thanh: Những góc nhìn từ hậu thế; Những cánh thư ra Bắc vào Nam và Hành trình vì Hòa bình của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Với nhiều thể loại từ ký ức, thư từ đến hồi ký, bộ sách khắc họa chân dung hai vị tướng cha và con trong sự nối dài của lý tưởng cống hiến. Một người là vị tướng “gan góc, kiên trung, gần dân, vì dân” giữa khói lửa kháng chiến; một người tiếp nối con đường ấy trong bối cảnh hội nhập, đặt nền móng cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Liên Hợp quốc.

Bộ sách do NXB Quân đội nhân dân phối hợp với Omega+ phát hành

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn Giữ hòa bình chia sẻ: “Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chính là “kiến trúc sư trưởng” của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Quyết đoán và bản lĩnh, ông đã đưa quân đội bước vào thời kỳ mới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng những biện pháp hòa bình trong thời bình”.

Không chỉ dừng lại ở tư liệu lịch sử, bộ sách còn mang đến một cách kể chuyện mới, gần gũi và giàu xúc cảm. Nhà báo Lương Bích Ngọc, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ: “Giá trị lớn nhất của bộ sách này là cách kể chuyện giản dị, dễ hiểu, tiếp cận với lớp trẻ hôm nay. Nhiều câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vốn được xem là huyền thoại, nay được giải mã bằng ngòi bút dung dị, đời thường”.

Chị cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó, những câu chuyện này sẽ trở thành một bộ phim truyện. Như bộ phim Mưa đỏ vừa qua đã lay động người xem, nếu điện ảnh tái hiện được cuộc đời và trái tim của Đại tướng, thì lịch sử sẽ đến với giới trẻ theo một cách khác, dễ tiếp cận hơn, sâu sắc hơn...

Buổi tọa đàm có sự tham dự của người thân, bạn bè và đông đảo người yêu sách

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đều cho rằng điểm gặp gỡ giữa hai thế hệ chính là tư duy chiến lược gắn với nhân dân. Nếu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khởi xướng phong trào “Gió Đại Phong”, xây dựng hợp tác xã làm hậu phương vững chắc, thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kế thừa nguyên tắc “chiến tranh nhân dân” khi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình ra thế giới. Trong mọi hoàn cảnh, cả hai đều đặt nhân dân làm gốc, từ nông dân vùng quê nghèo đến người dân Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi.

Cũng theo nhà báo Lương Bích Ngọc nhận định: “Cả hai vị tướng đều có một phẩm chất đặc biệt, biết lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng nhân dân. Ở Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đó là sự gắn bó với nông dân; còn ở Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đó là sự lắng nghe từ đồng đội, nhà báo, trí thức, để cùng lan tỏa thông điệp hòa bình”.

Đặc biệt, toàn bộ nhuận bút từ hai cuốn Những cánh thư ra Bắc vào Nam và Nguyễn Chí Thanh: Những góc nhìn từ hậu thế được trao tặng Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, như một nghĩa cử tri ân và tiếp nối tinh thần cống hiến.

Buổi tọa đàm vì thế không chỉ là dịp ra mắt sách, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại. Hai thế hệ tướng lĩnh, hai giai đoạn lịch sử đã cùng để lại một “dòng chảy” xuyên suốt: vì nhân dân, vì đất nước, và vì hòa bình.

MAI AN