Tìm về hơi thở ban sơ để có đời sống khỏe mạnh

ThS-BS Đoàn Nhật Trung là người quan tâm sâu sắc đến mối liên hệ giữa y khoa và sức khỏe tinh thần. Ông hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chi nhánh Vĩnh Long, giữ vai trò lãnh đạo Khoa Khám bệnh.

Bên cạnh công việc tại bệnh viện, ông được nhiều người biết đến qua kênh YouTube “Bác sĩ Đồng hành - Dr Companion”, nơi ông dành nhiều buổi livestream để tư vấn, chia sẻ và đồng hành cùng người bệnh.

Ấn phẩm Hơi thở ban sơ là thành quả của hơn 20 năm làm nghề, hàng chục ngàn giờ trò chuyện cũng như livestream tư vấn với bệnh nhân.

Tác giả, bác sĩ Đoàn Nhật Trung chia sẻ tại chương trình

Có một thực tế phổ biến từ nhiều năm nay: Khi đối mặt áp lực hay bệnh tật, con người thường tìm cách giải tỏa và chữa lành. Tuy nhiên, ít người nghĩ rằng liệu pháp đôi khi nằm ở chính hơi thở và càng ít ai đặt câu hỏi: liệu mình có đang thở đúng?

Tuy thở là hành động bản năng, gắn liền sự sống, nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn thở sai, thở cạn, gấp gáp và mất nhịp khiến cơ thể lẫn tâm trí dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng.

Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề, trải qua hàng chục ngàn giờ lắng nghe và điều trị cho bệnh nhân, tác giả nhận ra một chân lý cốt lõi: chữa bệnh không chỉ nằm ở thuốc men, mà bắt đầu từ hơi thở.

ThS-BS Đoàn Nhật Trung khẳng định: “Chữa bệnh không chỉ là kê toa, mà còn là đưa con người về với chính mình”. Hơi thở ban sơ ra đời chính là để khơi gợi lại mối liên kết nguyên thủy giữa hơi thở và sức khỏe".

Hơi thở ban sơ ngoài hướng dẫn cách thở đúng, còn là một cách nhắc nhớ đến các nhân viên y tế lưu ý hơi thở của bệnh nhân. Bởi nếu không cân bằng được hơi thở của bệnh nhân, dẫn đến rối loạn, và sau đó sẽ rất vất vả để điều chỉnh bằng thuốc.

“Hoạt động thở là khi chúng ta hít vào - lấy oxy, thở ra - thải cacbonic nhưng thực ra đó là quá trình cân bằng kỳ quan hô hấp. Chúng ta đều thấy rằng, khi bệnh nhân hoảng loạn, chỉ cần cho họ thở 3-5 hơi thôi thì bệnh nhân sẽ dịu lại. Do đó việc thở đúng rất quan trọng”, ThS Đoàn Nhật Trung nói thêm.

Hơi thở ban sơ dày 320 trang, gồm 8 chương, giải thích lý do cần học thở và giới thiệu những trường phái thở nổi tiếng, trong đó nhấn mạnh phương pháp Baby’s Breath - cách thở vừa khoa học, vừa bản năng, vừa chữa lành. Cuốn sách khép lại bằng việc giải đáp 90 vấn đề sức khỏe thường gặp, từ rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, lo âu đến tăng huyết áp - tất cả đều gắn liền với hơi thở. Vì lẽ đó, cuốn sách thực sự cần thiết và hữu ích cho mọi gia đình.

QUỲNH YÊN