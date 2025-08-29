Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đưa ra hàng loạt cam kết với doanh nghiệp

Ngày 29-8, tại TP Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết giai đoạn 2026 – 2030, Gia Lai đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng, gồm:

- Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng;

- Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các cứ điểm nông, công nghiệp và vùng nguyên liệu tập trung;

- Phát triển dịch vụ cảng, logistics, hình thành trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn;

- Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng dịch vụ.

Để hiện thực hóa, tỉnh tập trung vào 3 đột phá chiến lược:

- Xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

- Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

- Tạo đột phá về hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hạ tầng số.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định phương châm “5 cùng” với doanh nghiệp: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn.

Tỉnh Gia Lai cũng trân trọng mời gọi các nhà đầu tư tham gia vào những lĩnh vực trọng điểm tại hai khu vực.

Khu vực phía Đông: tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng và logistics thông minh; đồng thời kêu gọi các dự án du lịch, lễ hội đẳng cấp quốc tế.

Khu vực phía Tây: chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu; phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị bền vững; đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm thúc đẩy giao thương xuyên biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh sẽ trực tiếp tháo gỡ từng dự án, giải quyết từng nút thắt để hỗ trợ nhà đầu tư, cam kết đồng hành, lắng nghe và xử lý các điểm nghẽn kịp thời; đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị các doanh nghiệp đã cam kết và được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải làm thật, nói thật, tuân thủ quy định pháp luật; triển khai bằng trí tuệ, năng lực và nguồn lực của mình. Tỉnh sẽ sàng lọc, đồng hành cùng những doanh nghiệp tâm huyết, vì sự phát triển của Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định sẽ thường xuyên đối thoại định kỳ, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm dự án mang lại hiệu quả cao.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bên phải) và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bên trái) trao bản ghi nhớ đầu tư cho nhà đầu tư

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ USD; đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ USD.

