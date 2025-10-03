Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Cần thông tin đủ 2 kịch bản của bão số 11

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, ngày 3-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn) đã có báo cáo nhận định sơ bộ về cơn bão số 11.

Rác ngập đường sau khi lũ rút ở các phường Hà Giang 1 và 2 (tỉnh Tuyên Quang) ngày 3-10, khối lượng công việc cần khắc phục rất nhiều. Ảnh: TẤT THẮNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió tại khu vực Bắc Biển Đông (nơi vùng tâm bão Matmo di chuyển) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới (hình thế quyết định tốc độ và hướng di chuyển của bão) lấn mạnh về phía Tây khiến bão có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh (trung bình từ 25-30km/giờ). Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào chiều tối mai 4-10.

Dự báo của Hoa Kỳ về vị trí tâm bão vào tối Chủ nhật, ngày 5-10 theo giờ Việt Nam

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 2 kịch bản.

Kịch bản thứ nhất (có xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn (khá giống đường đi của bão số 9) nên khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này, ở khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9 và có mưa to ở Bắc bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Kịch bản thứ hai cực đoan hơn (chỉ có xác suất khoảng 25-30%): khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản thứ nhất. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh - Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Tối 3-10, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý: sau hai cơn bão 9 và 10 liên tiếp, đặc biệt là bão số 10 gây hậu quả rất nghiêm trọng, người dân ở nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề, tâm trạng âu lo. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, thông tin về bão số 11, cần đảm bảo để nhân dân không chủ quan, nhưng cũng cần thông tin chính xác, phân tích toàn diện, bao gồm cả khả năng bão số 11 có thể ít tác động diện rộng, để người dân không hoang mang, nhưng cũng sẵn sàng tâm lý và kế hoạch ứng phó cơn bão mới.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ và rõ ràng về 2 kịch bản mà bão số 11 có thể diễn biến trong những ngày tới.

PHÚC HẬU