Áo dài và lụa Việt tỏa sáng trên sân khấu quốc tế

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn mà còn là dịp để tôn vinh và quảng bá áo dài, lụa tơ tằm - di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc ra thế giới.

Các đại biểu tại gala dinner “Gracious Vietnam”

Tại Gala Dinner, khách mời trong và ngoài nước được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Áo dài và Lụa cao cấp”. Những tà áo dài duyên dáng trên nền lụa tơ tằm thiên nhiên, kết hợp cùng thiết kế thời trang couture hiện đại đã kể nên câu chuyện về một Việt Nam vừa truyền thống vừa sáng tạo.

Trong đó, bộ sưu tập “Silk & Glamour Affair in Couture Soirée” cho mùa xuân hè 2026 của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê, Chủ tịch thương hiệu Byfas, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM, gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và bạn bè quốc tế. Từ satin tơ tằm, nhung, gấm đến những mẫu tuxedos đầy tinh tế, những thiết kế khẳng định khả năng kết nối nghề may, nghề dệt lụa truyền thống với ngôn ngữ thời trang đương đại. Chia sẻ tại sự kiện, bà Anna Hạnh Lê cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa di sản áo dài và lụa tơ tằm đến gần hơn với bạn bè quốc tế, để thấy rằng Việt Nam không chỉ là đất nước của truyền thống, mà còn là nơi sáng tạo thời trang mang tầm quốc tế”.

Đây còn là không gian kết nối thương mại và văn hóa khi quy tụ hơn 450 doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia cùng khoảng 400 doanh nghiệp Việt Nam. Hơn 3.000 cuộc hẹn B2B chính thức và gần 5.000 cuộc kết nối tự do cho thấy sức hút mạnh mẽ, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư, đối tác quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: “Vietnam International Sourcing 2025 không chỉ là điểm hẹn hợp tác mà còn là hành trình kiến tạo chuỗi cung ứng bền vững, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới”.

Gala Dinner “Gracious Vietnam” góp phần thể hiện vai trò tiên phong của TPHCM trong quá trình hội nhập và quảng bá hình ảnh đất nước. Không chỉ là trung tâm kinh tế năng động, TPHCM còn là nơi khởi phát những hoạt động tôn vinh di sản, đưa áo dài và lụa Việt bước ra thế giới bằng con đường sáng tạo và giao lưu quốc tế.

Trong chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 4 đến 6-9, Vietnam International Sourcing 2025, Diễn đàn Xuất khẩu TPHCM 2025 và Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2025 tiếp tục mang đến hàng loạt diễn đàn, hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu, mở rộng hợp tác, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế. Có thể nói, với Gala Dinner “Gracious Vietnam”, áo dài và lụa Việt đã thực sự tỏa sáng như biểu tượng văn hóa - thương mại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hội nhập quốc tế.

HẠNH NHI