Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào Bắc miền Trung

Chiều 28-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo cập nhật lúc 14 giờ về diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Cập nhật tâm áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 28-8 và dự báo hướng di chuyển khi mạnh lên thành bão

Theo cơ quan này, áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về khu vực Bắc miền Trung. Đây là điều chỉnh so với thông tin sáng 28-8, khi cơ quan này nhận định áp thấp nhiệt đới không có khả năng mạnh lên thành bão.

Lúc 13 giờ ngày 28-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ vĩ Bắc và 115,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất hiện đạt cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến chiều mai (29-8), tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên khu vực biển quanh quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đáng lưu ý, đến rạng sáng 30-8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến về vùng biển ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa và nâng sức gió lên cấp 8 (từ cấp 8 trở lên gọi là bão), giật cấp 10. Đến 13 giờ cùng ngày 30-8, tâm bão ở vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ 6 trên Biển Đông.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng sau đó bão sẽ suy yếu xuống thành áp thấp nhiệt đới. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/giờ và có xu hướng suy yếu dần.

PHÚC VĂN