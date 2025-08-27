Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hướng về phía Tây

Áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về phía đất liền nước ta.

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế như JTWC - Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (thuộc Hải quân Hoa Kỳ) và Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (GFS - Hoa Kỳ), sáng nay, 27-8, áp thấp ở Philippines đã đi vào Biển Đông.

Trưa nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông.

Mô hình dự báo áp thấp nhiệt đới sáng nay 27-8 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 10 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc và 119 độ kinh Đông, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm, di chuyển nhanh hơn và tiến gần khu vực quần đảo (đặc khu) Hoàng Sa.

Ảnh vệ tinh lúc 11 giờ 30 tại khu vực trung tâm áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Nguồn: ZOOM EARTH

Đến 10 giờ ngày 28-8, tâm áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 9, vùng nguy hiểm từ 15-18,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114, rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 10 giờ ngày 29-8, áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên khu vực biển Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7 giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Trên biển, vùng biển Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

PHÚC HẬU