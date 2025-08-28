Đề phòng thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/8 xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển.

Tuyến đường Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành) bị ngập cục bộ

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và tối 28-8, khu vực từ Thanh Hoá đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Từ đêm 29-8 đến hết ngày 31-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1 trên các sông Bắc bộ, Trung bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 28-8, lũ trên sông Thương, sông Cầu tiếp tục lên mức xấp xỉ báo động 2, lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 2, lũ trên sông Lục Nam và hạ lưu sông Mã xuống mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai và Nghệ An

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 11 giờ 20 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 28-8, khu vực các tỉnh Lào Cai và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tỉnh Lào Cai 5-10mm, có nơi trên 20mm; tỉnh Nghệ An 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Cảm Nhân, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Mường Lai, Tú Lệ (tỉnh Lào Cai); Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Mường Ham, Tam Quang; Bình Chuẩn, Châu Bình, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mậu Thạch, Mường Chọng, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nhân Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Thái, Thành Bình Thọ, Tiền Phong, Tương Dương, Yên Hòa (tỉnh Nghệ An).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 10 giờ ngày 27-8 đến 10 giờ ngày 28-8, khu vực các tỉnh Lào Cai và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Khánh Hoà (Lào Cai) 51,2mm; Khe Nà (Nghệ An) 114,6mm, Cốc Nà (Nghệ An) 107,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều vùng biển có gió giật mạnh, sóng cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28-8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 28-8, khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: Ngày và đêm 29-8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Khu vực khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Theo TTXVN