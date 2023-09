Áp thấp nhiệt đới hướng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới ngay khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển về phía Tây, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây mưa to trên diện rộng (gồm cả Nam bộ, Tây Nguyên).

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin, chiều nay 24-9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có vị trí tâm ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo đến chiều 25-9, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 170km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 230km, tiếp tục di chuyển về hướng Tây.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Trong ngày 26-9, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên đất liền thuộc khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới và gió Tây Nam được kích hoạt, từ ngày 25-9 đến ngày 27-9, ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Trong đó, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có lượng mưa phổ biến đạt 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có lượng mưa đạt 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết trên Biển Đông rất xấu. Từ chiều 25-9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ngày 24-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có Công văn số 354 gửi ban chỉ huy của các tỉnh thuộc Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên về việc chủ động triển khai ứng phó với đợt mưa lớn, lũ và nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Công văn do Phó Chánh văn phòng Vũ Xuân Thành ký ngày 24-9, đề nghị các địa phương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động di dời, sơ tán người dân; tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp; đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.