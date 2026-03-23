AstraZeneca cam kết đồng hành cùng Việt Nam củng cố hệ thống y tế

Ngày 23-3, tại Vương quốc Anh, đoàn đại biểu Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (DISC) của AstraZeneca tại Cambridge.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chụp ảnh lưu niệm với thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của AstraZeneca tại Cambridge ̣(Vương quốc Anh)

Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Bộ Y tế đã tìm hiểu về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), quy trình vận hành và vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái khoa học đời sống. Song song đó, hai bên đã trao đổi các định hướng hợp tác nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược trong những ưu tiên chung.

Phía AstraZeneca bày tỏ mong muốn thúc đẩy chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tăng khả năng tiếp cận thị trường đối với các giải pháp y tế tiên tiến, bao gồm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (IP), phát triển các cơ chế tài chính mới nhằm mở rộng tiếp cận thuốc và giải pháp y tế tiên tiến, hỗ trợ tăng cường năng lực triển khai cơ chế tham chiếu tại Việt Nam, đồng thời tăng cường vai trò của sàng lọc và phát hiện sớm như nền tảng của quản lý bệnh không lây nhiễm (NCDs).

Đại diện AstraZeneca nhấn mạnh vai trò của hợp tác đa phương trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khoa học đời sống. Đồng thời tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc củng cố hệ thống y tế và nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến, qua đó cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân và góp phần thúc đẩy chuyển đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Về phía đoàn công tác Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao những đóng góp của AstraZeneca đối với hệ thống y tế Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt trong các chương trình hợp tác về phòng chống bệnh không lây nhiễm như bệnh ung thư, tim mạch, thận, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Bộ Y tế kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

THÀNH SƠN