Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền đảm bảo an ninh công trình dầu khí

Sáng 15-10, tại xã Bình An (tỉnh An Giang), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức hội nghị tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NAM KHÔI

Hội nghị có sự tham dự của Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; đại diện PVEP cùng hơn 200 ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền trên địa bàn xã Tây Yên và xã Bình An (tỉnh An Giang).

Đại diện PVEP đã tuyên truyền, phổ biến đến các đại biểu về tầm quan trọng của các công trình dầu khí trên biển, hệ thống đường ống dẫn khí; những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn; cũng như các quy định pháp luật liên quan hành lang an toàn công trình dầu khí.

Đại diện Đồn Biên phòng Tây Yên phát tài liệu tuyên truyền đến ngư dân, chủ phương tiện. Ảnh: NAM KHÔI

Cũng tại hội nghị, đại diện Đồn Biên phòng Tây Yên thông tin đến ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền về các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là những điểm mới trong xử lý vi phạm.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và ông Lê Quang Ánh, Trưởng Phòng an toàn - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trao tặng xe đạp đến các học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NAM KHÔI

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 10 xe đạp (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng) cho các học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng, tặng 5 suất quà cho ngư dân tiêu biểu trong tham gia bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển và giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

