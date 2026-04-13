Australia xem xét điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam

Chiều 13-4, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan chức năng của Australia đang trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Sản xuất thép mạ kẽm. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Australia, quyết định có khởi xướng điều tra hay không sẽ được đưa ra chậm nhất vào ngày 20-4.

Trước đó, ngày 7-4, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra đối với các sản phẩm thuộc các mã thuế quan: 7210.49.00; 7212.30.00; 7225.92.00; 7226.99.00. ADC đang thẩm tra hồ sơ để xác định có đủ căn cứ khởi xướng điều tra hay không.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia rà soát dữ liệu xuất khẩu, gồm giá bán và chi phí sản xuất theo từng mã hàng nêu trên. Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, đồng thời cân nhắc sử dụng tư vấn pháp lý quốc tế nếu vụ việc được khởi xướng điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại cũng lưu ý doanh nghiệp đánh giá lại thị trường xuất khẩu, hạn chế phụ thuộc vào một thị trường, xây dựng kịch bản kinh doanh trong trường hợp bị áp thuế chống bán phá giá.

