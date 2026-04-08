Chiều 8-4, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm theo xu hướng thế giới, trong đó dầu diesel giảm gần 14% so với giá của kỳ vừa qua.

Bộ Công thương cho biết liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước trước diễn biến giá xăng dầu thế giới giảm mạnh.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm. Bình quân giữa kỳ điều hành ngày 8-4 so với kỳ trước (ngày 3-4), giá xăng RON92 ở mức 140,04 USD/thùng, giảm 4,46 USD/thùng, tương đương giảm 3,09%.

Xăng RON95 ở mức 149,05 USD/thùng, giảm 1,77%. Dầu diesel 0,05S giảm mạnh 14,5%, xuống 249,505 USD/thùng. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1,53%, còn 730,7 USD/tấn.

Nguyên nhân chủ yếu do diễn biến địa chính trị quốc tế. Cụ thể, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục nhưng xuất hiện tín hiệu "hạ nhiệt" khi phía Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần, Iran cũng phát tín hiệu dừng tấn công nếu các bên liên quan chấm dứt hành động quân sự. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được duy trì... Các yếu tố này khiến nguồn cung không bị gián đoạn nghiêm trọng, góp phần kéo giá dầu giảm.

Bộ Công thương cho biết, do giá cơ sở dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước, vượt ngưỡng 10% theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ. Đây là căn cứ để cơ quan điều hành áp dụng các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Tại kỳ điều hành ngày 8-4, liên bộ quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi áp dụng các chính sách hiện hành, giá bán lẻ tối đa với các mặt hàng xăng dầu phổ biến được áp dụng từ 15 giờ 30 phút ngày 8-4 như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít, giảm 691 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít, giảm 440 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 42.841 đồng/lít, giảm 1.947 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 24.271 đồng/kg, giảm 322 đồng/kg.

PHÚC HẬU