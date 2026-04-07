Xe điện hút khách tại ĐBSCL

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện (xe đạp, xe máy, ô tô) ở khu vực ĐBSCL cho thấy sức mua tăng trưởng mạnh trong bối cảnh giá xăng, dầu có nhiều biến động và tăng giá mạnh.

Một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện tại Cần Thơ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại cụm cửa hàng mua bán xe đạp điện, xe máy điện trên đường Lý Tự Trọng (cạnh công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), không khí mua bán khá sôi động, lượng khách ra vào tương đối nhộn nhịp.

Anh Lê Thanh Sang, chủ một cửa hàng tại đây, cho biết trước diễn biến thị trường xăng dầu đang tăng giá mạnh, từ đầu tháng 3 đến nay, khách hàng dành nhiều sự quan tâm đến các dòng xe điện. doanh số tại cửa hàng trong tháng 3 ghi nhận mức tăng tương đối so với các tháng trước.

Với phân khúc giá chỉ từ khoảng 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi chiếc, việc người dân chuyển sang sử dụng xe đạp/xe máy điện để tiết kiệm chi phí cũng khá dễ dàng.

Đại lý VinFast tại Cần Thơ giao xe cho khách hàng trong tháng 3

Anh Nguyễn Hữu Gia Huy, nhân viên bán hàng của Đại lý VinFast tại Cần Thơ, cho biết, trong tháng 3, số người tìm đến đại lý để tìm hiểu về ô tô điện tăng rất mạnh. Hiện đại lý đang triển khai chính sách bán hàng giảm trực tiếp 6% giá xe niêm yết tại cửa hàng.

Đặc biệt, đại lý còn giảm thêm 3% giá niêm yết đối với khách hàng sở hữu xe xăng/dầu khi muốn mua xe điện.

Ghi nhận tại một trạm sạc xe điện trên địa bàn phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Trưởng phòng Marketing VinFast Cửu Long Cần Thơ thông tin, doanh số xe ô tô điện trong tháng 3 tăng khoảng 150%. Các dòng xe được ưa chuộng gồm Limo Green, VF3, VF5.

Tại Tây Ninh, nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy điện cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Duy Khoa, chủ cửa hàng xe điện tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết số người vào xem, hỏi mua tăng đột biến trong nhiều tuần qua. Đặc biệt, doanh số từ khi giá xăng dầu bắt đầu “nhảy múa” tăng gấp đôi so với trước, có khách “chốt” mua ngay trong lần đầu thử xe.

Khách đến xem, mua xe điện tại cửa hàng của ông Nguyễn Duy Khoa (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) tăng mạnh trong những ngày qua

Theo ông Khoa, trước đây, dòng xe máy điện bán chạy nhất luôn thuộc phân khúc trung bình, mức giá khoảng 15 - 16 triệu đồng/chiếc, chủ yếu dành cho giới trẻ. Hiện người dân có xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện nên phân khúc 28–30 triệu đồng đang rất được ưa chuộng.

Một trạm sạc xe điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tại tỉnh Cà Mau, nhiều đại lý xe máy/ô tô điện cũng cho biết số lượng xe bán ra tăng mạnh, tăng từ 30 - 50%.

Ông Dương Trọng Hữu, quản lý hệ thống xe máy tại các cửa hàng xe máy Nam Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, dù doanh số tăng mạnh nhưng giá xe điện không tăng nên kích cầu người tiêu dùng lựa chọn xe điện.

Ngoài ra, hệ thống trạm sạc dùng cho xe máy/ô tô điện được đầu tư khá nhiều, đáp ứng khá tốt nhu cầu của khách hàng.

Thị trường xe điện đang ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, lộ trình đến năm 2030, từng bước chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; khuyến khích các bến xe hiện hữu và các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới chuyển đổi theo tiêu chí xanh.

TUẤN QUANG - TẤN THÁI - QUANG VINH